Dramma nei campi a Vasto | un uomo trovato senza vita

Chietitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nelle campagne di Vasto. Non aveva fatto rientro a casa dopo essere uscito alcune ore prima e così i familiari hanno lanciato l'allarme facendo partire le ricerche fino alla drammatica scoperta. Il corpo senza vita dell'anziano è stato trovato nei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Uomo morto risucchiato dal motore di un aereo, dramma all'aeroporto di Orio al Serio. «È entrato in pista per suicidarsi» - Un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Segnala ilmessaggero.it

Dramma al Centro direzionale di Napoli, uomo si lancia nel vuoto da un grattacielo e muore - Dramma a Napoli: un uomo si è lanciato nel vuoto da uno dei grattacieli del centro direzionale oggi, lunedì 25 agosto 2025. ilmattino.it scrive

Uomo muore risucchiato dal motore di un aereo, dramma all'aeroporto di Orio al Serio: «Inconveniente sulla via di rullaggio» - Intorno alle 10, un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Campi Vasto Uomo