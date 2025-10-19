Dove vivono i forlivesi con le pensioni più alte e quelle più basse | la mappa
Si va dai 22.500 euro all'anno (poco meno di 1.900 euro al mese) delle zone in cui le indennità sono più alte a comuni in cui l'assegno mensile cala fino a 1.300 euro. Quali sono i quartieri e i comuni in provincia di Forlì-Cesena dove si percepiscono le pensioni più ricche e quali quelli in cui. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I dem forlivesi: "Crediamo che le istituzioni, a partire dal Comune, debbano essere il perno di una alleanza con tutti i soggetti che sono in prima fila nella relazione con i ragazzi, a cominciare dalle scuole, dalle associazioni, dai quartieri, alle parrocchie" - facebook.com Vai su Facebook