Dove vivono i forlivesi con le pensioni più alte e quelle più basse | la mappa

Forlitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si va dai 22.500 euro all'anno (poco meno di 1.900 euro al mese) delle zone in cui le indennità sono più alte a comuni in cui l'assegno mensile cala fino a 1.300 euro. Quali sono i quartieri e i comuni in provincia di Forlì-Cesena dove si percepiscono le pensioni più ricche e quali quelli in cui. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

