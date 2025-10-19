Dove vedere la F1 stasera in tv GP USA 2025 | orario gara streaming differita in chiaro
Oggi, domenica 19 ottobre, andrà in scena il GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Austin, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 21.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 ALLE 21.00 Ci si aspetta un confronto serrato tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Il quattro volte iridato è intenzionato a far saltare il banco, volendosi inserire in maniera convinta nel duello iridato tra i due Papaya. 🔗 Leggi su Oasport.it
