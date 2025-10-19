Dove vedere in tv oggi Dinamo Sassari-Olimpia Milano Serie A basket | orario programma streaming

Negli anni è stato un superclassico del basket italiano, ma anche ora che le distanze sono diverse per vari ordini di ragioni Sassari e Milano, Dinamo e Olimpia, Banco di Sardegna ed EA7 Emporio Armani continuano ad accendersi ogni volta che si trovano di fronte. LA DIRETTA LIVE DI DINAMO-SASSARI-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 12.00 Per la squadra di Massimo Bulleri necessità di riscattare la sconfitta, non proprio graditissima, di Lisbona in FIBA Europe Cup, mentre per quella di Ettore Messina c’è la strana coppia d’Eurolega: il ko in casa del Bayern Monaco in una partita certo non bella e, al contrario, la brillante vittoria al sapore di Pippo Ricci sul campo dello Zalgiris Kaunas. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv oggi Dinamo Sassari-Olimpia Milano, Serie A basket: orario, programma, streaming

Scopri altri approfondimenti

Oggi mi sono guardato ben 4 partite di Serie A per vedere la bellezza di 2 gol in 360 minuti più recupero. L’Italia è il paese che amo. - X Vai su X

Oggi e domani 15 ottobre, ultimi giorni per vedere questi film (gli altri resteranno in sala con possibili variazioni di orario) Il professore e il pinguino (Drammatico) 111’ Spettacoli ore 20.30 – 22.30 – MARTEDI’ 14 LO SPETTACOLO DELLE 20.30 SARA’ IN LIN - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv Dinamo Sassari-Olimpia Milano oggi, Serie A basket: orario, programma, streaming - Negli anni è stato un superclassico del basket italiano, ma anche ora che le distanze sono diverse per vari ordini di ragioni Sassari e Milano, Dinamo e ... Da oasport.it