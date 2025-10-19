Dove vedere in tv la Superlega di volley | orari partite 20-21 ottobre programma streaming

La Superlega riaccende i riflettori e lo fa con una prima giornata che ha già il sapore del grande volley. Sei partite in due giorni per inaugurare una stagione che promette spettacolo e incertezza, con progetti rinnovati, nuove diagonali e tante curiosità tattiche. L’ultimo fotogramma è quello dell’ Itas Trentino campione d’Italia, capace di superare in finale una Lube Civitanova rigenerata in corsa, mentre la Sir Susa Vim Perugia si era presa l’Europa. Ma il passato lascia spazio a un campionato che riparte nel segno dell’equilibrio: le big restano favorite, ma dietro crescono outsider pronte a inserirsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

