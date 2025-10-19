Dove vedere in tv la Superlega di volley | orari partite 20-21 ottobre programma streaming
La Superlega riaccende i riflettori e lo fa con una prima giornata che ha già il sapore del grande volley. Sei partite in due giorni per inaugurare una stagione che promette spettacolo e incertezza, con progetti rinnovati, nuove diagonali e tante curiosità tattiche. L’ultimo fotogramma è quello dell’ Itas Trentino campione d’Italia, capace di superare in finale una Lube Civitanova rigenerata in corsa, mentre la Sir Susa Vim Perugia si era presa l’Europa. Ma il passato lascia spazio a un campionato che riparte nel segno dell’equilibrio: le big restano favorite, ma dietro crescono outsider pronte a inserirsi. 🔗 Leggi su Oasport.it
SuperLega | “Mi è semblato di vedere un… !” Ci vediamo al Forum di Assago il , alle ore 18.00, per un match davvero spaziale ! Unisciti al nostro evento cartoon, le vendite sono aperte https://vivaticket.c - X Vai su X
Al via la Serie A2 Credem Banca 2025/26! Nel weekend scatterà la Regular Season della seconda serie nazionale In palio un posto in SuperLega al termine dei Play Off! 14 squadre pronte a dare battaglia, tra conferme e novità: Dalla SuperLe - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 20 ottobre, programma, streaming - Il sipario si alza sulla nuova stagione di Superlega e il primo turno promette già emozioni forti. Scrive oasport.it
Superlega di pallavolo maschile: tutte le date e il calendario completo della stagione del volley 2025/26 - I migliori club sono pronti ad affrontarsi, dal 20 ottobre 2025 al 25 febbraio 2026, durante la regular season del Campionato di Superlega maschile. olympics.com scrive
Puntata Zero per Time Out SuperLega: stasera il grande debutto del volley maschile - Alle 21 un’anteprima speciale dedicata alla presentazione del mondo Cuneo Volley con immagini ed interviste e. Lo riporta targatocn.it