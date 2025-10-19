Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Spagna 2025 | orari 19 ottobre programma streaming

Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega daranno vita quest’oggi all’ultimo capitolo della sfida per il titolo nel Mondiale Superbike 2025 in occasione della Superpole Race e di gara-2 del Gran Premio di Spagna. A Jerez de la Frontera si chiude ufficialmente il campionato riservato alle derivate di serie dopo dodici tappe (di cui la prima in Australia e tutte le altre in Europa) spalmate su otto mesi. Razgatlioglu ha un margine piuttosto rassicurante di 34 punti in classifica generale su Bulega quando restano ancora a disposizione un massimo di 37 punti nelle due manche della domenica, infatti gli basterà racimolare in tutto tre punticini (un 7° posto nella Superpole Race sarebbe già sufficiente) per confermarsi sul trono iridato alla seconda stagione con BMW e sbarcare in MotoGP dopo aver ottenuto il terzo titolo mondiale della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

