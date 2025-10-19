Dove vedere in tv Dinamo Sassari-Olimpia Milano oggi Serie A basket | orario programma streaming

Negli anni è stato un superclassico del basket italiano, ma anche ora che le distanze sono diverse per vari ordini di ragioni Sassari e Milano, Dinamo e Olimpia, Banco di Sardegna ed EA7 Emporio Armani continuano ad accendersi ogni volta che si trovano di fronte. Per la squadra di Massimo Bulleri necessità di riscattare la sconfitta, non proprio graditissima, di Lisbona in FIBA Europe Cup, mentre per quella di Ettore Messina c’è la strana coppia d’Eurolega: il ko in casa del Bayern Monaco in una partita certo non bella e, al contrario, la brillante vittoria al sapore di Pippo Ricci sul campo dello Zalgiris Kaunas. 🔗 Leggi su Oasport.it

