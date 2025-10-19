Dove l' utopia diventa realtà La storia di Salinas sulle montagne dell' Ecuador
Giuseppe Tonello ha portato un nuovo modello di economia solidale trasformando una delle aree meno sviluppate dell'Ecuador in un modello per tutto il Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Argomenti simili trattati di recente
Corriere della Sera. . L’immaginario che nel 2013 con il film «Her» («Lei» in italiano) sembrava pura utopia fantascientifica, potrebbe diventare presto realtà: nelle ultime ore Sam Altman, ceo di OpenAI, ha infatti annunciato ufficialmente un deciso cambio di ro - facebook.com Vai su Facebook
Dove l'utopia diventa realtà. La storia di Salinas, sulle montagne dell'Ecuador - Giuseppe Tonello ha portato un nuovo modello di economia solidale trasformando una delle aree meno sviluppate dell'Ecuador in un modello per tutto il Paese ... Segnala vanityfair.it