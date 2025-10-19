La MotoGP prosegue a sprone battuto e si appresta a concludere la sua lunghissima “trasferta pacifica”. Il weekend del 24-26 ottobre sarà il quarto degli ultimi cinque in cui i centauri saranno impegnati in pista. Settimana prossima si disputerà infatti il Gran Premio di Malesia, terz’ultimo atto della stagione e ultima gara extra-europea. Il gran finale sarà, poi, sul nostro continente. Si correrà a Sepang, uno dei contesti più conosciuti dai piloti perché la pista è utilizzata abitualmente per i test pre-stagionali di febbraio. Ovviamente, i riferimenti presi otto mesi orsono non avranno più alcun valore! Le moto sono cambiate a causa dell’inevitabile evoluzione a cui ogni mezzo meccanico è soggetto nell’arco di una stagione agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove la prossima gara di MotoGP? GP Malesia 2025: programma, orari, tv