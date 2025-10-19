Dove la prossima gara di MotoGP? GP Malesia 2025 | programma orari tv
La MotoGP prosegue a sprone battuto e si appresta a concludere la sua lunghissima “trasferta pacifica”. Il weekend del 24-26 ottobre sarà il quarto degli ultimi cinque in cui i centauri saranno impegnati in pista. Settimana prossima si disputerà infatti il Gran Premio di Malesia, terz’ultimo atto della stagione e ultima gara extra-europea. Il gran finale sarà, poi, sul nostro continente. Si correrà a Sepang, uno dei contesti più conosciuti dai piloti perché la pista è utilizzata abitualmente per i test pre-stagionali di febbraio. Ovviamente, i riferimenti presi otto mesi orsono non avranno più alcun valore! Le moto sono cambiate a causa dell’inevitabile evoluzione a cui ogni mezzo meccanico è soggetto nell’arco di una stagione agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
JUNIORES U19 – PROSSIMA GARA DI CAMPIONATO Sabato 18 ottobre 2025 Ore 15:30 Viale dello Sport, Legnaro PLP PSN Legnaro Polverara vs Euganea Rovolon Un’altra sfida interna importante per i nostri ragazzi: vogliamo difendere il camp - facebook.com Vai su Facebook
Diretta MotoGp/ Streaming gara live video tv, orario GP Australia 2025 Phillip Island (oggi 19 ottobre) - Diretta MotoGp streaming gara GP Australia 2025 Phillip Island live video tv oggi domenica 19 ottobre: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo. Lo riporta ilsussidiario.net
Dove e quando la prossima gara di MotoGP? GP Australia 2025: programma, orari, tv - La MotoGP si prende un weekend di respiro durante la sua lunga trasferta nell’area dell’Estremo Oriente e dell’Oceano Pacifico. Come scrive oasport.it
MotoGP GP Australia: orari Sprint Race e gara, dove vederle in TV e streaming - Pecco Bagnaia deve sfruttare l’assenza in Australia di Marc Marquez. Riporta virgilio.it