Il Mondiale di Formula Uno non si ferma, poiché sarà in azione anche settimana prossima. D’altronde, si razionalizza la logistica e si effettua un viaggio verso sud senza abbandonare l’area geografica americana. Dal Texas ci si trasferisce però a Città del Messico, dove dal 24 al 26 ottobre andrà in scena l’omonimo Gran Premio. Formalmente, la gara ha cambiato denominazione dal 2021. Non è più GP del Messico, bensì GP di Città del Messico! La ragione è che il governo centrale messicano ha ridotto notevolmente i fondi per sovvenzionare l’appuntamento, lasciando l’onere alle casse della capitale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove la prossima gara di F1? GP Messico 2025: programma, orari, tv