Dovbyk e l'incredibile gol sbagliato a porta vuota contro l'Inter | Gasperini disperato in panchina
Artem Dovbyk è stato il protagonista in negativo della sconfitta della Roma contro l'Inter: un suo errore incredibile al 60' ha condannato i giallorossi al KO. Lasciando allibiti i tifosi romanisti ed esterrefatto in panchina un incredulo Gasperini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
