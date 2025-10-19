Douglas Luiz Nottingham Forest l’ex bianconero torna dall’infortunio e… Il riscatto si avvicina? Il club inglese è in crisi | il nuovo allenatore può essere italiano

Douglas Luiz Nottingham Forest, l’ex bianconero torna dall’infortunio: cosa manca per il riscatto del centrocampista. Un rientro in campo che vale oro, una boccata d’ossigeno per le casse della Juventus. Come riportato da Tuttosport, Douglas Luiz è tornato a giocare con il Nottingham Forest, muovendo un altro, piccolo ma fondamentale, passo verso il riscatto obbligatorio. Una buona notizia per la dirigenza bianconera, che osserva l’evolversi della situazione “più serena”. Il centrocampista brasiliano, ceduto in estate, si era fermato per un problema al bicipite femorale, saltando tre partite tra Premier ed Europa League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Nottingham Forest, l’ex bianconero torna dall’infortunio e… Il riscatto si avvicina? Il club inglese è in crisi: il nuovo allenatore può essere italiano

