Doppietta di Frabotta il Cesena si ritrova I bianconeri si godono la rivincita sullo Spezia
SPEZIA 1 CESENA 2 SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewki, Hristov, Mateju; Cassata (18’ st Candelari), Kouda (1’ st Vignali), Esposito, Nagy, Aurelio (18’ st Beruatto); Soleri (26’ st Vlahovic), Lapadula. A disp.: Mascardi, Loria, Cistana, Onofri, Jack, Di Serio, Candela, Artistico. All.: D’Angelo. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (38’ st Guidi), Francesconi (28’ st Adamo), Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi (38’ st Diao). A disp.: Fontana, Ferretti, Amoran, Piacentini, Celia, Arrigoni, Bertaccini, Tosku. All.: Mignani. Arbitro: Calzavara di Varese. Reti: 4’ pt Lapadula, 38’ e 46’ pt Frabotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
8^ giornata #serieb2025 Finale gara delle 19:30 #SpeziaCesena 1-2 Lapadula e doppietta di Frabotta Tabellino e cronaca https://tuttomercatoweb.com/live-partite/spezia-cesena-0-0-serie-bkt-2025-2026-31676… - X Vai su X
Decide il match la doppietta di @gianluca_frabotta #SerieBKT #LaBChannel - facebook.com Vai su Facebook
Doppietta di Frabotta, il Cesena si ritrova. I bianconeri si godono la rivincita sullo Spezia - All’ex Lapadula risponde l’esterno che trascina la squadra al successo: rimonta tutta di carattere ... Riporta msn.com
Frabotta super con il Cesena: doppietta dell'ex Juventus in Serie B - Frabotta, che si è trasferito al Cesena in estate dopo aver giocato nella passata stagione in Inghilterra, al West Bromwich Albion, ha segnato i primi goal con la nuova squadra. Si legge su ilbianconero.com
Il Cesena ribalta lo Spezia con Frabotta - La doppietta dell’ex Juve decide l’incontro dopo la rete dell’ex Lapadula. Si legge su corrierecesenate.it