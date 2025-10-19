Doppietta di Frabotta il Cesena si ritrova I bianconeri si godono la rivincita sullo Spezia

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SPEZIA 1 CESENA 2 SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewki, Hristov, Mateju; Cassata (18’ st Candelari), Kouda (1’ st Vignali), Esposito, Nagy, Aurelio (18’ st Beruatto); Soleri (26’ st Vlahovic), Lapadula. A disp.: Mascardi, Loria, Cistana, Onofri, Jack, Di Serio, Candela, Artistico. All.: D’Angelo. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (38’ st Guidi), Francesconi (28’ st Adamo), Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi (38’ st Diao). A disp.: Fontana, Ferretti, Amoran, Piacentini, Celia, Arrigoni, Bertaccini, Tosku. All.: Mignani. Arbitro: Calzavara di Varese. Reti: 4’ pt Lapadula, 38’ e 46’ pt Frabotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

doppietta di frabotta il cesena si ritrova i bianconeri si godono la rivincita sullo spezia

© Ilrestodelcarlino.it - Doppietta di Frabotta, il Cesena si ritrova. I bianconeri si godono la rivincita sullo Spezia

Contenuti che potrebbero interessarti

doppietta frabotta cesena ritrovaDoppietta di Frabotta, il Cesena si ritrova. I bianconeri si godono la rivincita sullo Spezia - All’ex Lapadula risponde l’esterno che trascina la squadra al successo: rimonta tutta di carattere ... Riporta msn.com

doppietta frabotta cesena ritrovaFrabotta super con il Cesena: doppietta dell'ex Juventus in Serie B - Frabotta, che si è trasferito al Cesena in estate dopo aver giocato nella passata stagione in Inghilterra, al West Bromwich Albion, ha segnato i primi goal con la nuova squadra. Si legge su ilbianconero.com

doppietta frabotta cesena ritrovaIl Cesena ribalta lo Spezia con Frabotta - La doppietta dell’ex Juve decide l’incontro dopo la rete dell’ex Lapadula. Si legge su corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Doppietta Frabotta Cesena Ritrova