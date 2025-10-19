Doppia firma De Laurentiis chiude | tutto fatto per il Napoli arriva l’annuncio
Il Napoli lavora al futuro, e lo fa puntando sui giovani che in questo momento sono già a disposizione di Antonio Conte. In casa azzurra tiene banco la sconfitta di ieri contro il Torino, ma anche quelle che sono le situazioni interne di alcuni componenti della rosa azzurra. Tra questi Vergara e Ambrosino che sono pronti a prolungare il proprio rapporto con il club partenopeo. SSC Napoli, doppia firma: arrivano i rinnovi. Come riportato da Niccolò Schira attraverso il suo account X, il Napoli avrebbe chiuso per i rinnovo di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino: già da settimane si parlava proprio di quelle che erano le trattative per tenere in azzurro i due ragazzi ancora per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
Curling: doppia vittoria azzurra nella seconda giornata dello Slam di Nisku, con la compagine femminile che firma l'impresona battendo le canadesi favorite del torneo. Retornaz, Mosaner, Arman e Giovanella piegano 4-2 il Team Koe - facebook.com Vai su Facebook
Volley, Chieri firma il colpaccio! Milano ko, Nemeth e Nervini show. Non basta Egonu, Pietrini in doppia - - X Vai su X
Il Napoli insiste per Hojlund: De Laurentiis vuole la doppia condizione - A quattro giorni dalla fine di un mercato che ha visto il Napoli collezionare sette acquisti e la maxi cessione di Osimhen, ... Lo riporta corrieredellosport.it