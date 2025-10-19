Doppia firma De Laurentiis chiude | tutto fatto per il Napoli arriva l’annuncio

Il Napoli lavora al futuro, e lo fa puntando sui giovani che in questo momento sono già a disposizione di Antonio Conte. In casa azzurra tiene banco la sconfitta di ieri contro il Torino, ma anche quelle che sono le situazioni interne di alcuni componenti della rosa azzurra. Tra questi Vergara e Ambrosino che sono pronti a prolungare il proprio rapporto con il club partenopeo. SSC Napoli, doppia firma: arrivano i rinnovi. Come riportato da Niccolò Schira attraverso il suo account X, il Napoli avrebbe chiuso per i rinnovo di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino: già da settimane si parlava proprio di quelle che erano le trattative per tenere in azzurro i due ragazzi ancora per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

