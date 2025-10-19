Dopo l' incendio si torna in campo al Centro Reggio Junior

19 ott 2025

Dopo il vile atto vandalico che ha colpito la struttura lo scorso 9 settembre, in tantissimi hanno preso parte all'iniziativa organizzata dall'Asc Calabria, presieduta da Antonio Eraclini al Centro Reggio Junior di Sant'Antonio.Bambini, numerose famiglie e decine di squadre di piccoli calciatori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

