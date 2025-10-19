Dopo l' alluvione a Meda parte la maxi operazione per ripulire le strade dal fango e dai rifiuti

Dopo l’esondazione del fiume Tarò che ha investito Meda lo scorso 22 settembre, il Comune ha dovuto affrontare l’emergenza sotto diversi punti di vista: dallo svuotando delle cantine e degli interrati dall’acqua, alla pulizia delle strade dal fango fino allo spurgo della rete fognaria da parte di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

