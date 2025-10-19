Dopo il tumore ho provato a rimanere incinta con la fecondazione ho avuto 3 aborti Il percorso con la chemio è nulla a confronto | Carolina Marconi si sfoga

Carolina Marconi è stata ospite ieri, 18 ottobre, a “Verissimo” per confidare a Silvia Toffanin tutte la difficoltà che ha attraversato – e sta attraversando – per diventare madre. Dopo il tumore l’attrice ed ex concorrente del “Grande Fratello” ha provato con la fecondazione a rimanere incinta, ma ha vissuto tre aborti. “I medici mi avevano dato due anni di tempo per provare ad avere un figlio, prima di riprendere le cure per il tumore. – ha affermato – Ho fatto la fecondazione e sono rimasta incinta subito. È stato bellissimo vedere il test positivo. Bellissimo, ma breve perché poi l’ho perso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

