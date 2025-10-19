Dopo il terribile incidente di marzo il pilota persicetano torna in pista nel Circuito Auto Storiche Veronesi rivede il semaforo verde | E’ stata dura non mi sono arreso
Pierluigi Veronesi si rimette al volante e questa volta lo fa per guidare veramente. Il pilota di San Giovanni in Persiceto ha infatti annunciato la sua partecipazione al Campionato Italiano Velocità del Circuito Auto Storiche, appuntamento che si terrà al Misano World Circuit dal 24 al 26 ottobre. Si tratterà di un debutto assoluto per il driver bolognese alla guida di un’auto storica ma oltre a questa prima esperienza l’attenzione sarà tutta sul suo rientro in pista a poco meno di 8 mesi dal terribile incidente nel quale è rimasto coinvolto lo scorso marzo mentre si trovava al volante della sua Lamborghini per i test invernali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
GORLA IN PIAZZA DOPO IL FEMMINICIDIO DI PAMELA GENINI Doppia mobilitazione dopo il terribile episodio accaduto in via Iglesias. Oggi alle 18 presidio alla panchina rossa di via Stefanardo da Vimercate Domenica 10 ottobre alle 17.30 fiaccolata da via - facebook.com Vai su Facebook
Froome "operato con successo" dopo il terribile incidente in allenamento - Caduto in allenamento, il vincitore di quattro Tour de France aveva riportato una serie di gravi fratture. Scrive gazzetta.it
È morto anche il secondo studente 17enne vittima dell’incidente a Caiazzo: proclamato lutto cittadino - Lutto a Caiazzo, in provincia di Caserta, per la morte del secondo ragazzo rimasto ferito nell'incidente del 29 settembre: era uno studente di 17 anni ... fanpage.it scrive
Auto elettriche: un incidente mortale solleva nuovi dubbi, cosa è successo - Tragedia a Chengdu: un terribile incidente solleva dubbi sulla sicurezza delle auto elettriche cinesi. Segnala newsmondo.it