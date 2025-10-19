Dopo il terribile incidente di marzo il pilota persicetano torna in pista nel Circuito Auto Storiche Veronesi rivede il semaforo verde | E’ stata dura non mi sono arreso

Pierluigi Veronesi si rimette al volante e questa volta lo fa per guidare veramente. Il pilota di San Giovanni in Persiceto ha infatti annunciato la sua partecipazione al Campionato Italiano Velocità del Circuito Auto Storiche, appuntamento che si terrà al Misano World Circuit dal 24 al 26 ottobre. Si tratterà di un debutto assoluto per il driver bolognese alla guida di un’auto storica ma oltre a questa prima esperienza l’attenzione sarà tutta sul suo rientro in pista a poco meno di 8 mesi dal terribile incidente nel quale è rimasto coinvolto lo scorso marzo mentre si trovava al volante della sua Lamborghini per i test invernali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"E' stata dura, non mi sono arreso»