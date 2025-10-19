Donne nei Promessi sposi Una passeggiata letteraria

Donne ingegneri e archetti della provincia di Lecco sulle tracce delle donne dei Promessi sposi, tra letteratura e cammino. Oggi le socie di Aidia, Associazione italiana donne ingegneri e archetti, propongono una camminata gratuita di 5 chilometri tra i luoghi dei Promessi sposi accompagnata da letture dedicate alle protagoniste femminili del capolavoro di Alessandro Manzoni. È una passeggiata tra letteratura, storia, cultura, valorizzazione del territorio e delle figure femminili: Lucia innanzitutto, e poi Gertrude, Agnese, donne che, con le loro vicende, parlano di coraggio, fragilità, determinazione e desiderio di libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donne nei Promessi sposi. Una passeggiata letteraria

AIDIA Lecco celebra le protagoniste manzoniane con una passeggiata letteraria - L’evento si terrà domenica 19 ottobre con ritrovo alle ore 9:30. Segnala msn.com

