Donne accende Pian de’ Giullari per la Rome Art Week 2025

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Galleria Pian de’ Giullari presenta “Donne”, collettiva con Fausto Delle Chiaie, Giancarlino Benedetti Corcos e Giuseppe Fulcheri, a cura di Andrea Bottai. Inserita nel cartellone ufficiale di Rome Art Week (RAW 2025), la mostra anima Roma dal 20 al 25 ottobre 2025 con una visione condivisa sul femminile attraversata da linguaggi differenti. Un invito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

donne accende pian de8217 giullari per la rome art week 2025

© Sbircialanotizia.it - Donne accende Pian de’ Giullari per la Rome Art Week 2025

Approfondisci con queste news

Intesa Sanpaolo accende le luci contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Intesa Sanpaolo si tinge di arancione e illumina il grattacielo di Torino, le storiche ... Da lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Donne Accende Pian De8217