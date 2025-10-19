Donnarumma Fs premiato a Washington dalla Niaf | Leader nell’eccellenza ingegneristica
La Niaf (National Italian American Foundation) assegna a Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs Italiane, il Premio Niaf Dea Roma come “Leader nell’eccellenza ingegneristica per la crescita nazionale e l’infrastruttura sostenibile”. La cerimonia si è svolta sabato 18 ottobre durante il Gala del 50° Anniversario della Niaf, all’Hotel Washington Hilton di Washington D.C. negli Stati Uniti d’America. Il riconoscimento è stato assegnato “per evidenziare – si legge in una nota – il ruolo cruciale svolto da Donnarumma nella trasformazione e modernizzazione delle infrastrutture di trasporto italiane, con un forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
