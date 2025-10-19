Donna dispersa nell' alluvione a Favara ritrovato dopo 18 giorni il cadavere di Marianna Bello
È di Marianna Bello il cadavere trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento. È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali al polso. Il cadavere era stato ritrovato stamattina da un gruppo impegnato in una battuta di caccia. È stato necessario attendere l’ispezione cadaverica per avere la certezza che si trattasse della trentottenne scomparsa a Favara. 🔗 Leggi su Feedpress.me
