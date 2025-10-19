Donna d’autore | a Roma un riconoscimento alla memoria di Noemi Durini

Nella nona edizione di "Donna d'autore", un riconoscimento importante alla memoria di Noemi Durini, giovane vittima di femminicidio, alla presenza della madre Immacolata Rizzo e dell'avvocato Valentina Presicce, da anni impegnate in una battaglia contro i "permessi premio" concessi a lucidi e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

"#Donna d'autore": un #riconoscimento a #impegno e #talento al #femminile La nona edizione del #Premio ideato e organizzato da #AnnaSilviaAngelini il 20 alle 16 nella Sala della Regina a Palazzo #Montecitorio, a #Roma

"Donna d'Autore": a Montecitorio anche Monica Brandiferri per la IX Edizione del Premio

