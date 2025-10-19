Donna d’autore | a Roma un riconoscimento alla memoria di Noemi Durini

Lecceprima.it | 19 ott 2025

Nella nona edizione di "Donna d'autore", un riconoscimento importante alla memoria di Noemi Durini, giovane vittima di femminicidio, alla presenza della madre Immacolata Rizzo e dell'avvocato Valentina Presicce, da anni impegnate in una battaglia contro i "permessi premio" concessi a lucidi e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

