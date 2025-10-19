Donna con il volto tumefatto si avvicina alla polizia | cosa stava accadendo
La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne di Giugliano in Campania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Donna trovata a terra con il volto insanguinato, è stato il figlio - Un episodio di violenza domestica ha sconvolto nella serata di ieri il quartiere Rione Alto, a Napoli. Come scrive ilfattovesuviano.it
Jesolo, donna con il volto tumefatto e i vestiti macchiati di sangue soccorsa in autostazione da personale Atvo: «Picchiata dal compagno» - Il volto completamente tumefatto, i vestiti intrisi di sangue: una donna di Ca' Savio viene soccorsa da personale Atvo in stazione a Jesolo. Segnala ilgazzettino.it