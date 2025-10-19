Donna con il volto tumefatto si avvicina alla polizia | cosa stava accadendo

19 ott 2025

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne di Giugliano in Campania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

