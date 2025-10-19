Donetsk perché per Putin è così importante | le miniere di carbone la difesa della Crimea e l' arma contro Kiev
Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il controllo della regione ucraina del Donetsk in cambio della fine del conflitto con Kiev. Sarebbe questa la condizione avanzata da Vladimir Putin per concludere le ostilità Trump valuta l’offerta e prepara un vertice con il leader russo a Budapest, mentre l’Euro - facebook.com Vai su Facebook
Putin, ecco le richieste dal Donetsk al Luhansk. «Per conquistarle servirebbero 4 anni di guerra» - Il Ministero della Difesa britannico ha rivelato perché Vladimir Putin vuole che l'Ucraina ceda vaste aree del suo territorio non occupato per porre fine alla guerra. Si legge su msn.com