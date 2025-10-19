Donetsk perché per Putin è così importante | le miniere di carbone la difesa della Crimea e l' arma contro Kiev

Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Donetsk, perché per Putin è così importante: le miniere di carbone, la difesa della Crimea e l'arma contro Kiev

Putin, ecco le richieste dal Donetsk al Luhansk. «Per conquistarle servirebbero 4 anni di guerra» - Il Ministero della Difesa britannico ha rivelato perché Vladimir Putin vuole che l'Ucraina ceda vaste aree del suo territorio non occupato per porre fine alla guerra. Si legge su msn.com

