Donald Trump e l’Impeachment ucraino | da imbarazzo politico ad arma strategica

It.insideover.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica statunitense ha spesso la memoria corta, ma il passato ha una capacità sorprendente di tornare a galla nei momenti più strategici. È esattamente ciò che sta accadendo oggi con Donald Trump che, dopo l’ultima conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky, ha riaperto un capitolo che sembrava archiviato: quello dell’“impeachment ucraino”. Con una mossa perfettamente calibrata sul piano comunicativo, l’ex presidente ha chiesto di indagare nuovamente sulla vicenda che nel 2019 aveva quasi compromesso la sua carriera politica. All’epoca, tutto ruotava intorno a una telefonata e a un’accusa: quella di aver esercitato pressioni sul presidente ucraino per ottenere un’indagine sugli affari della famiglia di Joe Biden in Ucraina, in cambio di aiuti militari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

donald trump e l8217impeachment ucraino da imbarazzo politico ad arma strategica

© It.insideover.com - Donald Trump e l’Impeachment ucraino: da imbarazzo politico ad arma strategica

News recenti che potrebbero piacerti

donald trump l8217impeachment ucrainoUcraina, Putin a Trump: «Kiev ceda il Donetsk». Wp: non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate - Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per ... Lo riporta leggo.it

donald trump l8217impeachment ucrainoUcraina, la richiesta di Putin a Trump: “La pace? Solo se Kiev cede il Donetsk" - Nella telefonata con Trump, il presidente russo ha posto il controllo totale del Donetsk come condizione per porre fine alla guerra. Riporta affaritaliani.it

donald trump l8217impeachment ucrainoTrump, monito a Ucraina e Russia: «Accettino la linea del fronte». E Zelensky è pronto al sì - In questa frase pronunciata da Zelensky, al termine dell’incontro con Trump di venerdì, c’è ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump L8217impeachment Ucraino