Donald Trump e l’Impeachment ucraino | da imbarazzo politico ad arma strategica
La politica statunitense ha spesso la memoria corta, ma il passato ha una capacità sorprendente di tornare a galla nei momenti più strategici. È esattamente ciò che sta accadendo oggi con Donald Trump che, dopo l’ultima conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky, ha riaperto un capitolo che sembrava archiviato: quello dell’“impeachment ucraino”. Con una mossa perfettamente calibrata sul piano comunicativo, l’ex presidente ha chiesto di indagare nuovamente sulla vicenda che nel 2019 aveva quasi compromesso la sua carriera politica. All’epoca, tutto ruotava intorno a una telefonata e a un’accusa: quella di aver esercitato pressioni sul presidente ucraino per ottenere un’indagine sugli affari della famiglia di Joe Biden in Ucraina, in cambio di aiuti militari. 🔗 Leggi su It.insideover.com
