Dona la villa alla moglie poi il caos Fa causa per riaverla e perde

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una villa storica di lusso "contesa", un matrimonio andato in frantumi e una guerra domestica combattuta a colpi di serrature cambiate, allarmi impazziti e denunce incrociate. È il quadro ricostruito dal Tribunale civile di Pesaro giovedì scorso nella sentenza con cui è stata respinta la richiesta di revoca di una donazione per "ingiuria e ingratitudine" tra ex coniugi. Lui aveva donato alla moglie l’usufrutto della villa in collina, a due passi dalla città, un edificio da 16 vani, acquistata e ristrutturata interamente a sue spese. Lei, professionista pesarese, dopo la separazione ha deciso di trasferirsi nella villa, lasciando la vecchia abitazione di città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dona la villa alla moglie poi il caos fa causa per riaverla e perde

© Ilrestodelcarlino.it - Dona la villa alla moglie, poi il caos. Fa causa per riaverla e perde

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dona villa moglie caosDona la villa alla moglie, poi il caos. Fa causa per riaverla e perde - Una villa storica di lusso "contesa", un matrimonio andato in frantumi e una guerra domestica combattuta a colpi di serrature cambiate, allarmi impazziti e denunce incrociate. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Villa Pamphili, la donna morta disse alla polizia: «Mi chiamo Stella, sono la moglie di Rexal». Il mistero del matrimonio a Malta - Una donna senza nome, una bambina morta e un uomo in fuga con troppe identità. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Dona Villa Moglie Caos