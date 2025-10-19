Una villa storica di lusso "contesa", un matrimonio andato in frantumi e una guerra domestica combattuta a colpi di serrature cambiate, allarmi impazziti e denunce incrociate. È il quadro ricostruito dal Tribunale civile di Pesaro giovedì scorso nella sentenza con cui è stata respinta la richiesta di revoca di una donazione per "ingiuria e ingratitudine" tra ex coniugi. Lui aveva donato alla moglie l’usufrutto della villa in collina, a due passi dalla città, un edificio da 16 vani, acquistata e ristrutturata interamente a sue spese. Lei, professionista pesarese, dopo la separazione ha deciso di trasferirsi nella villa, lasciando la vecchia abitazione di città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dona la villa alla moglie, poi il caos. Fa causa per riaverla e perde