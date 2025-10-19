Dominio Verstappen ad Austin | è sua anche la pole Norris in prima fila Leclerc 3° Hamilton 5°
Qualifica opaca di Piastri, soltanto sesto e costretto alla rimonta in gara. La Mercedes chiude al quarto posto con Russell e al settimo con Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Montezemolo, Ecclestone e Coulthard incoronano Verstappen: per loro é di gran lunga il miglior pilota della griglia F1, nonostante il dominio McLaren e le difficoltà della Red Bull
