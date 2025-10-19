Domeniche ecologiche 2025-26 le prime due date

Roma si prepara alle nuove giornata all’insegna della sostenibilità ambientale: tornano le Domeniche Ecologiche, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Capitolina per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile. La giunta capitolina ha approvato la programmazione delle prime due date delle domeniche ecologiche: giornate di blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL “Fascia verde”, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Saranno 5 le domeniche ecologiche per la stagione invernale 2025-2026. Queste le prime due date individuate: – 9 novembre 2025 – 7 dicembre 2025 Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie derogate o esentate dai divieti e le eventuali variazioni di date e orari saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data. 🔗 Leggi su Funweek.it

