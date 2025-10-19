Domeniche ecologiche 2025-26 le prime due date
Roma si prepara alle nuove giornata all’insegna della sostenibilità ambientale: tornano le Domeniche Ecologiche, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Capitolina per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile. La giunta capitolina ha approvato la programmazione delle prime due date delle domeniche ecologiche: giornate di blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL “Fascia verde”, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Saranno 5 le domeniche ecologiche per la stagione invernale 2025-2026. Queste le prime due date individuate: – 9 novembre 2025 – 7 dicembre 2025 Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie derogate o esentate dai divieti e le eventuali variazioni di date e orari saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data. 🔗 Leggi su Funweek.it
Approfondisci con queste news
#SanDonà – Domenica 23 marzo centro chiuso alle auto Domenica 23 marzo tornano le domeniche ecologiche senza auto in centro città, iniziativa regionale facente parte delle misure dell'"Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria" - facebook.com Vai su Facebook
14/10/25. Approvato a Chioggia il calendario delle Domeniche Ecologiche: periodo 1 ottobre 2025/30 aprile 2026 (v.FB) • 30 novembre 2025 • 21 dicembre 2025 • 4 gennaio 2026 • 15 febbraio 2026 • 29 marzo 2026 • 12 aprile 2026 - X Vai su X
Domeniche ecologiche a Vicenza torna un intenso calendario dal 19 ottobre - Vicenza celebra l'ambiente: scopri il ricco programma delle domeniche Ecologiche dal 19 ottobre. Lo riporta vicenzareport.it
Domeniche ecologiche 2025-26, le prime due date - Roma si prepara alle nuove giornata all’insegna della sostenibilità ambientale: tornano le Domeniche Ecologiche, l'iniziativa promossa ... funweek.it scrive
Roma, domeniche ecologiche: 26 gennaio stop ai veicoli - Le domeniche ecologiche hanno fatto il loro ritorno a Roma, con cinque nuove date in cui le auto in città non potranno circolare nella fascia oraria che va dalle 7. corrieredellosport.it scrive