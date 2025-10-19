Durante la puntata di Domenica In, Marcella Bella è tornata a parlare del suo difficile rapporto con Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle. Un confronto acceso che ormai tiene banco da settimane nel programma condotto da Milly Carlucci. La cantante siciliana, ospite di Mara Venier, non ha nascosto il suo disappunto per i giudizi ricevuti in trasmissione, dichiarando di sentirsi spesso bersaglio di critiche ingiuste e provocazioni personali. Le accuse della cantante. “ Tutte le volte parto con entusiasmo, vado là e una donna di questa giuria prova a distruggermi, a provocarmi ”, ha detto Bella nel salotto Rai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Domenica In, Marcella Bella shock: "Selvaggia Lucarelli vuole distruggermi". Parole di fuoco