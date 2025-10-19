Domenica In Marcella Bella contro Ballando | Mi hanno tolto entusiasmo

Dilei.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcella Bella si è confidata con l’amica Mara Venier a Domenica In, evidenziando tutta la propria frustrazione per il trattamento subito a Ballando con le stelle. Aveva iniziato la sua avventura con grande voglia ed energia. In breve, però, le parole dei giudici hanno avuto un peso su di lei. Nel corso delle puntate sono anche arrivate le scuse di Canino, ma il clima non è cambiato. Ballando con le stelle, quante polemiche. Mara Venier ha subito detto all’amica d’averla vista al meglio nel corso della prima puntata. È stato però chiaro a tutti come si sia spenta dopo alcuni giudizi. Marcella Bella ha confermato d’aver mal digerito alcune accuse, considerando frasi che si sono spinte ben oltre il limite. 🔗 Leggi su Dilei.it

domenica in marcella bella contro ballando mi hanno tolto entusiasmo

© Dilei.it - Domenica In, Marcella Bella contro Ballando: “Mi hanno tolto entusiasmo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

domenica marcella bella controDomenica In, Marcella Bella contro Ballando: “Mi hanno tolto entusiasmo” - Marcella Bella non si è tirata indietro e ha accusato tutti i giudici: le loro parole sono offensive ... Segnala dilei.it

domenica marcella bella controMarcella Bella a Domenica In: "Lucarelli prova a distruggermi a Ballando con le stelle" - 'Tutte le volte parto con entusiasmo, vado là e una donna di questa giuria prova a distruggermi, a provocarmi' ... Secondo msn.com

domenica marcella bella controMarcella Bella: “La giuria di Ballando mi ha tolto l’entusiasmo”/ “Messaggio grave in tv…” - ”. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Domenica Marcella Bella Contro