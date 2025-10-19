Domenica In Marcella Bella contro Ballando | Mi hanno tolto entusiasmo

Marcella Bella si è confidata con l’amica Mara Venier a Domenica In, evidenziando tutta la propria frustrazione per il trattamento subito a Ballando con le stelle. Aveva iniziato la sua avventura con grande voglia ed energia. In breve, però, le parole dei giudici hanno avuto un peso su di lei. Nel corso delle puntate sono anche arrivate le scuse di Canino, ma il clima non è cambiato. Ballando con le stelle, quante polemiche. Mara Venier ha subito detto all’amica d’averla vista al meglio nel corso della prima puntata. È stato però chiaro a tutti come si sia spenta dopo alcuni giudizi. Marcella Bella ha confermato d’aver mal digerito alcune accuse, considerando frasi che si sono spinte ben oltre il limite. 🔗 Leggi su Dilei.it

