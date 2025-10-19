Domenica In da Ballando Marcella Bella e Chiquito
Mara Venier torna oggi, domenica 19 ottobre, con la quinta puntata stagionale di Domenica In su Rai 1. Al fianco della padrona di casa, come sempre, il trio composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 19 ottobre 2025. Il nuovo appuntamento sarà ricco di ospiti, momenti di intrattenimento, spettacolo e approfondimenti sull’attualità. Non mancherà il momento Ballando con le Stelle: Marcella Bella, accompagnata dal ballerino Chiquito, condividerà la sua esperienza nello show di Milly Carlucci e si esibirà dal vivo con il brano sanremese Pelle diamante. Sarà ospite anche Enzo Iacchetti, che presenterà il suo libro autobiografico 25 minuti di felicità, tra ricordi, aneddoti e momenti della sua carriera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
