Domenica In anticipazioni del 19 ottobre | in studio Marcella Bella con Chiquito ed Edoardo Leo

Domenica 19 ottobre, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1, torna Domenica In con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari: tutte le anticipazioni. La quinta puntata promette interviste, approfondimenti e momenti di spettacolo, tra musica dal vivo, cinema e attualità. Indice. Domenica In, anticipazioni 19 ottobre 2025: Marcella Bella con Chiquito da Ballando. Libri e racconti: Enzo Iacchetti, Mario Calabresi. Cinema e serie: Edoardo Leo e Carmine Recano. Attualità: il talk sul femminicidio (caso Pamela Genini). Domenica In anticipazioni 19 ottobre 2025: omaggio a Patty Pravo e magia con Mammucari. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

