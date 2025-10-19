Domenica In anticipazioni del 19 ottobre | in studio Marcella Bella con Chiquito ed Edoardo Leo
Domenica 19 ottobre, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1, torna Domenica In con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari: tutte le anticipazioni. La quinta puntata promette interviste, approfondimenti e momenti di spettacolo, tra musica dal vivo, cinema e attualità. Indice. Domenica In, anticipazioni 19 ottobre 2025: Marcella Bella con Chiquito da Ballando. Libri e racconti: Enzo Iacchetti, Mario Calabresi. Cinema e serie: Edoardo Leo e Carmine Recano. Attualità: il talk sul femminicidio (caso Pamela Genini). Domenica In anticipazioni 19 ottobre 2025: omaggio a Patty Pravo e magia con Mammucari. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
Tutte le anticipazioni sulla domenica di basket delle pratesi in serie C Vai su Facebook
#Amici25: Irama sarà giudice e ospite musicale Con lui, anche Chiamamifaro con “Foglie”. Tutte le anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre - X Vai su X
La Notte nel Cuore torna domenica 19 ottobre 2025, ecco le Anticipazioni - Il secondo appuntamento settimanale con La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, domenica 19 ottobre 2025. Come scrive comingsoon.it
Anticipazioni Domenica In del 19 ottobre, ospiti Marcella Bella ed Edoardo Leo - La quinta puntata di Domenica In dunque sarà ricca di ospiti importanti, ma anche approfondimenti, momenti di intrattenimento e spettacolo. Segnala dilei.it
Domenica In, le anticipazioni del 19 ottobre: tra gli ospiti della Venier anche Carmine Recano - 10, torna su Rai1 l’appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in ... Lo riporta msn.com