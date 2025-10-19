Domenica In 19 ottobre 2025 | tutti gli ospiti e le sorprese della puntata

Oggi, domenica, torna l’appuntamento imperdibile con Domenica In, in onda su Rai 1 dalle 14:00 alle 17:10 dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. A guidare la trasmissione sarà come sempre Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti a offrire al pubblico un pomeriggio all’insegna di intrattenimento, cultura e spettacolo. Ospiti di rilievo e performance dal vivo. La quinta puntata della stagione vedrà come protagonista Marcella Bella, che racconterà la sua esperienza a “Ballando con le stelle” insieme al ballerino Chiquito. La cantante si esibirà dal vivo con il brano sanremese “Pelle Diamante”, creando grande attesa tra i fan. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

