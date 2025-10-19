Domani su Rai3 Pasquale Squitieri | il vizio della libertà opera prima di Ottavia Fusco Squitieri

DOMANI SU RAI3 ALLE 16.00 PASQUALE SQUITIERI: IL VIZIO DELLA LIBERTÀ Scritto e diretto da Ottavia Fusco Squitieri Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriva domani su Rai3 alle 16.00, Pasquale Squitieri: il vizio della libertà, documentario scritto e diretto da Ottavia Fusco Squitieri e prodotto da Piebald Film di Giulietta Revel, in collaborazione con Rai Documentari e Cinecittà. Il documentario, attraverso testimonianze di protagonisti (in ordine alfabetico) come Fausto Bertinotti, Valerio Caprara, Marco Chiappetta, Enrico Lo Verso, Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli, Franco Mariotti, Gigi Marzullo, Antonio Mastellone, Franco Nero, Lina Sastri, Nicola Squitieri, Edoardo Sylos Labini, Fabio Testi e Marcello Veneziani, restituisce un ritratto autentico di Pasquale Squitieri, regista “scomodo” e anticonformista, ricordato anche da amici e giovani allievi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Domani su Rai3 “Pasquale Squitieri: il vizio della libertà” opera prima di Ottavia Fusco Squitieri

