Dolore e cordoglio per l' improvvisa morte di Stelvio Gauzzi

Perugiatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Spoleto è scossa da un lutto inaspettato e profondo. Stelvio Gauzzi, una delle figure più conosciute e amate della comunità, è morto improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano.Musicista, impegnato nel volontariato, dirigente di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dolore cordoglio improvvisa morteVieste sotto shock per la morte improvvisa del piccolo Donato Matassa: aveva 10 anni - Incredulità e dolore colpiscono la cittadina di Vieste dopo l'improvvisa morte di Donato Matassa, un bimbo di 10 anni deceduto nella propria abitazione a ... ilsipontino.net scrive

dolore cordoglio improvvisa morte“Il paese ti ricorderà con affetto”. L’addio di Blevio al 56enne trovato morto in montagna - Dolore a Blevio per la morte improvvisa, nel tardo pomeriggio di ieri ... Scrive espansionetv.it

dolore cordoglio improvvisa morteLa Marsica si stringe alla famiglia di Manuel Fieramosca, il cordoglio dei sindaci - Morte di Manuel Fieramosca nel tragico incidente di questa mattina, i sindaci marsicani si stringono alla famiglia. marsicalive.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dolore Cordoglio Improvvisa Morte