Doha è tregua fra Pakistan-Afghanistan

Servizitelevideo.rai.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.00 Firmato nella notte l'accordo tra Pakistan e Afghanistan per un cessate il fuoco immediato: la tregua è stata raggiunta a Doha, dove si svolgevano i negoziati. Decine di morti lungo la linea di frontiera, poi in Qatar la decisione del cessate il fuoco e di creare meccanismi per una pace durevole e stabilità nella regione, superando le tensioni al la frontiera, scrivono su X gli Esteri del Qatar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

doha 232 tregua pakistanAccordo di Tregua tra Pakistan e Afghanistan: Verso Nuovi Orizzonti di Pace e Stabilità - Pakistan e Afghanistan hanno siglato un accordo di tregua per favorire la pace nella regione. Lo riporta notizie.it

doha 232 tregua pakistanPakistan-Afghanistan, firmato accordo di cessate il fuoco immediato - Pakistan e Afghanistan hanno concordato un «cessate il fuoco immediato». Riporta msn.com

doha 232 tregua pakistanGuerra Afghanistan-Pakistan, delegazione di Kabul a Doha per negoziati di pace - Una delegazione di alto livello dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, guidata dal ministro della Difesa del regime talebano Maulvi Muhammad Yaqub Mujahid, &#232; ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Doha 232 Tregua Pakistan