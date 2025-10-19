Doha è tregua fra Pakistan-Afghanistan

7.00 Firmato nella notte l'accordo tra Pakistan e Afghanistan per un cessate il fuoco immediato: la tregua è stata raggiunta a Doha, dove si svolgevano i negoziati. Decine di morti lungo la linea di frontiera, poi in Qatar la decisione del cessate il fuoco e di creare meccanismi per una pace durevole e stabilità nella regione, superando le tensioni al la frontiera, scrivono su X gli Esteri del Qatar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

