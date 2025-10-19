Divisi su Ampugnano | Sviluppo solo sostenibile

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il dibattito sul futuro dello scalo di Ampugnano, dopo la mozione (con nuova bagarre tra il pubblico) approvata dal consiglio comunale di Siena. A intervenire ora è il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti: "Colpisce l’assenza di qualsiasi riferimento a un’interlocuzione con il Comune di Sovicille e la sua comunità. La mozione definisce il Comune di Siena come “l’ente più vicino ai cittadini”, un’affermazione che non solo ignora la realtà geografica e amministrativa - essendo l’aeroporto situato nel territorio di Sovicille - ma sembra sottintendere una visione che esclude il dialogo con gli enti locali direttamente coinvolti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

