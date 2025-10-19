Divertimento consapevole I giovani volontari al pub
Nuovo appuntamento con il progetto " S-piazza la notte! Divertimento.assicurato! ", promosso dal Centro di solidarietà di Prato, in collaborazione con Left Lab – Casa del popolo in via Filippino, che promuove la cultura del divertimento notturno sicuro e consapevole tra i giovani attraverso l’ educazione alla pari. Giovani che parlano ai loro coetanei attraverso giochi ed attività su temi socialmente rilevanti come il contrasto alla violenza, l’ abuso di alcool, le dipendenze, fino alle tematiche di sessualità ed affettività. Proprio su queste ultime due si è concentrata l’attività svolta dai giovani volontari venerdì al pub Camelot, a pochi passi dal Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
VI ASPETTIAMO ALLA FESTA DELLA BIBLIOTECA DI ORIAGO ! Oggi dalle ore 9.30 e per tutto il giorno, in via Venezia 171, tante letture, giochi e spettacoli per tutte le età, all'insegna del divertimento consapevole. Per ulteriori informazioni e il programma - facebook.com Vai su Facebook
Divertimento consapevole. I giovani volontari al pub - Proposti giochi ai ragazzi su temi quali il contrasto alla violenza e all’abuso di alcol. Lo riporta msn.com
La Peer Education: un approccio diverso - Giovani volontari in campo per i loro coetanei grazie al progetto del Centro di Solidarietà. Scrive msn.com
Divertimento con la Cri. Tanti bambini al campus organizzato dai volontari - Termina domenica il campus organizzato dalla Croce Rossa comitato di Follo al quale hanno partecipato 30 bambini seguiti dai volontari del gruppo giovani della Cri. Lo riporta lanazione.it