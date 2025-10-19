Disinnesco bomba a Verona al via le operazioni | strade chiuse ed evacuazione dei residenti
Oggi, domenica 19 ottobre 2025, a Verona si svolge un’importante operazione di disinnesco di una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale rinvenuta in via Apollo, nella zona sud della città. Tutti i residenti dell’area interessata hanno l’obbligo di lasciare le proprie abitazioni entro le 7. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il disinnesco ripreso dalla telecamera: il momento più delicato dell'operazione bomba https://ift.tt/KisR8M7 https://ift.tt/R8605h9 - X Vai su X
Tra ulivi e coraggio: il sindaco Roberto Dipiazza ringrazia tutte le forze impegnate nel disinnesco della bomba al Porto di Trieste. “Una bella giornata, approfittiamone!” - facebook.com Vai su Facebook
Bomba Day a Verona sud: vie interessate e cosa sapere. Bus navetta per i residenti - Domenica 19 ottobre Bomba day a Verona sud: tutto quello che c’è da sapere e le vie interessate. Secondo veronaoggi.it
Domenica 19 disinnesco bomba in via Apollo - Domani domenica 19 ottobre il disinnesco di una bomba angloamericana in via Apollo. Secondo giornaleadige.it
Bomba day: domenica chiude l’A4 tra Verona Est e l’A22 per disinnescare un ordigno bellico - Nuova chiusura dell’ autostrada A4 nel tratto veronese per consentire il disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Si legge su rainews.it