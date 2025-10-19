Disastro di Bagnaia nel GP d'Australia vinto da Fernandez | spunta un video davvero sconcertante

Fanpage.it | 19 ott 2025

Ennesima giornata di agonia per Pecco Bagnaia in questa stagione di Moto GP per lui maledetta: il campione torinese è caduto a quattro giri dal termine della gara vinta da Raul Fernandez su Aprilia. In precedenza un video aveva mostrato la Ducati di Bagnaia scossa da potenti vibrazioni sul rettilineo di Phillip Island, letteralmente inguidabile per Pecco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

