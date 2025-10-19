Disabilità dei minori audizione della ministra Locatelli
ROMA – Mercoledì 22 ottobre la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolgerà l’audizione della Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli (foto), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull’autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VOUCHER PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI MINORI CON DISABILITÀ Si informa la cittadinanza che è stato approvato l’avviso pubblico per l’erogazione di voucher alle famiglie di studenti con disabilità residenti e iscritti alle scuole dell’infan - facebook.com Vai su Facebook