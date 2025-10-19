ROMA – Mercoledì 22 ottobre la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolgerà l’audizione della Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli (foto), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull’autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Disabilità dei minori, audizione della ministra Locatelli