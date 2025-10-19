DIRETTA Serie A Milan-Fiorentina 0-0 | Occasione per Tomori sinistro alto LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il posticipo domenicale della settima giornata Conoscendo già i risultati di Inter, Juve, Napoli e Roma, il  Milan  chiude il palinsesto domenicale del settimo turno del campionato di Serie A ospitando la  Fiorentina. Lo scialbo 0-0 in casa in casa della Juve ha parzialmente rallentato il percorso rossonero. Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato.it Alle prese con una vera emergenza, amplificata dagli infortuni rimediati in nazionale da  Estupinian, Nkunku, Pulisic  e  Rabiot, Massimiliano  Allegri  in caso di vittoria potrebbe portarsi al primo posto in classifica in solitaria, a quota 16 punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

