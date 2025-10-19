DIRETTA Serie A Como-Juventus 1-0 | due gialli in un minuto LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i bianconeri di Tudor in tempo reale La Juventus fa visita al Como in riva al lago nel lunch match domenicale valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da tre punti in favore dei piemontesi, che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta. Igor Tudor, tecnico della Juventus (foto Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri di Igor Tudor vogliono guarire dalla pareggite: prima della sosta per le Nazionali, infatti, sono arrivati ben cinque pari di fila. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Juventus 1-0: due gialli in un minuto LIVE

