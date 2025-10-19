DIRETTA Serie A Cagliari-Bologna 0-1 e Genoa-Parma 0-0 | LIVE

Dopo il lunch match tra Como e Juventus, due gare in programma alle 15 valide per settima giornata del campionato di Serie A Doppio appuntamento pomeridiano per il massimo campionato italiano di calcio, due partite interessanti e decisive anche per quanto riguarda il futuro. Italiano (LaPresse) – Calciomercato.it Il Cagliari di Fabio Pisacane è reduce dal pareggio esterno conquistato contro l’ Udinese di Kosta Runjaic e cerca i tre punti che mancano dal 19 settembre scorso. Di contro, il Bologna dell’allenatore Vincenzo Italiano si presenta a questo appuntamento dopo il netto 4-0 rifilato al neopromosso Pisa di Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna 0-1 e Genoa-Parma 0-0 | LIVE

Altri contenuti sullo stesso argomento

-#ComoJuve diretta Serie A oggi: segui la partita tra #Fabregas e #Tudor LIVE - X Vai su X

?Roma-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale Vai su Facebook

Cagliari-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - L'incontro tra le formazioni di Pisacane e Italiano è in programma alle ore 15:00 di domenica 19 ottobre presso la Unipol domus di Cagliari. Lo riporta tuttosport.com

LIVE Cagliari-Bologna 0-0 Serie A 2025/2026: Odgaard Fermato da Luperto - Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it

Diretta Cagliari Bologna/ Streaming video tv: Italiano rischia in Sardegna! (Serie A, oggi 19 ottobre 2025) - Diretta Cagliari Bologna streaming video tv: i felsinei rischiano qualcosa alla Unipol Domus, gli isolani infatti non stanno facendo malissimo. Segnala ilsussidiario.net