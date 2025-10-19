DIRETTA Serie A Cagliari-Bologna 0-0 e Genoa-Parma 0-0 | Ci prova Odgaard LIVE

Dopo il lunch match tra Como e Juventus, due gare in programma alle 15 valide per settima giornata del campionato di Serie A Doppio appuntamento pomeridiano per il massimo campionato italiano di calcio, due partite interessanti e decisive anche per quanto riguarda il futuro. Italiano (LaPresse) – Calciomercato.it Il Cagliari di Fabio Pisacane è reduce dal pareggio esterno conquistato contro l’ Udinese di Kosta Runjaic e cerca i tre punti che mancano dal 19 settembre scorso. Di contro, il Bologna dell’allenatore Vincenzo Italiano si presenta a questo appuntamento dopo il netto 4-0 rifilato al neopromosso Pisa di Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna 0-0 e Genoa-Parma 0-0 | Ci prova Odgaard LIVE

Scopri altri approfondimenti

Diretta ? Serie D - stagione calcistica 2025/26 FBC Gravina VS Virtus Francavilla Calcio Domenica 19 ottobre dalle 15:30 su Antenna Sud Extra Seguici su: canale 92 del DTT streaming su www.antennasud.com/streaming-92/ scarica la nostra APP Vai su Facebook

?#RomaInter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale - X Vai su X

Cagliari-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - L'incontro tra le formazioni di Pisacane e Italiano è in programma alle ore 15:00 di domenica 19 ottobre presso la Unipol domus di Cagliari. Segnala tuttosport.com

Diretta Cagliari Bologna/ Streaming video tv: Italiano rischia in Sardegna! (Serie A, oggi 19 ottobre 2025) - Diretta Cagliari Bologna streaming video tv: i felsinei rischiano qualcosa alla Unipol Domus, gli isolani infatti non stanno facendo malissimo. ilsussidiario.net scrive

Cagliari-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Cagliari e Bologna della 7^ giornata di Serie A si gioca domenica 19 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... Riporta sport.sky.it