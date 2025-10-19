Diretta Rai Sport Domenica 19 Ottobre 2025 Ciclismo Pallavolo Basket Calcio Finale Mondiali U20

In vista del weekend, Domenica 19 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Diretta Rai Sport Domenica 19 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallavolo, Basket, Calcio Finale Mondiali U20

Altre letture consigliate

Venerdì 17 ottobre dalle ore 19:00 in diretta dagli studi di Ki.fra Tv nuovo appuntamento con “ASPETTANDO IL TARANTO”, il contenitore sportivo a cura della redazione di Tutto Sport Taranto.com condotto da Enrico Losito, coadiuvato dal telecronista Ricky Pa - facebook.com Vai su Facebook

#Musetti diretta Shanghai: segui il tennis oggi LIVE https://corrieredellosport.it/news/tennis/2025/10/04-143576598/musetti_diretta_shanghai_segui_il_tennis_oggi_live… - X Vai su X

Veneto Classic: corridori al via, percorso e orari tv, diretta su Rai e Eurosport - Lo streaming si potrà seguire su Raiplay e sulle piattaforme Discovery Plus, Tim Vision ... Scrive it.blastingnews.com

RaiSport HD: domenica alle 12:30 diretta di Gruppo Lombardi Avellino-Valtur Brindisi - Lega Nazionale Pallacanestro ricorda l'appuntamento con la gara in diretta esclusiva free per l'anticipo della quinta giornata di Serie A2 Old Wild West 2025/26 su RaiSport HD e Rai ... Lo riporta pianetabasket.com

Europei di ciclismo, percorso e orari tv corsa femminile: diretta su Rai ed Eurosport - Longo Borghini e Vollering tra le favorite della corsa in linea degli Europei, in programma sabato 4 ottobre a Guilherand- Si legge su it.blastingnews.com