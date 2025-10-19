DIRETTA Milan-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

Firenzetoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12' Leao punta Pongracic e cerca la palla in mezzo all'area di rigore ma non trova il varco per farla passare.10' Cross di Caviglia interessante, Gabbia ci mette una pezza e libera l'area di rigore.7' Primo duello tra Gabbia e Kean, ha la meglio l'attaccante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

diretta milan fiorentina 0Milan Fiorentina Diretta Streaming Live e TV 7° Giornata Serie A - Fiorentina in Diretta Tv e Streaming Live, 7° Giornata Serie A, Domenica 19 Ottobre ore 20:45. Riporta stadiosport.it

diretta milan fiorentina 0Milan-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Domenica 19 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

diretta milan fiorentina 0LIVE Alle 20.45 Milan-Fiorentina: Leao centravanti, Kean titolare, Gud in panchina - Il posticipo della domenica riporta Pioli a San Siro. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Milan Fiorentina 0