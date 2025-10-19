Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i biancocelesti di Sarri in tempo reale L’ Atalanta ospita la Lazio a Bergamo in una gara molto delicata valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che ambiscono ad un posto nelle prossime coppe europee che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari. Juric e Sarri, allenatori di Atalanta e Lazio (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato i nerazzurri di Ivan Juric vanno a caccia di un po’ di continuità: prima della sosta per le Nazionali sono arrivati i pareggi contro la Juventus e il Como intervallati dalla vittoria sul Club Brugge. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Atalanta-Lazio 0-0: ci prova Zaccagni, palla fuori – LIVE