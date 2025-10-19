Dionisi pronto alla sfida Dalla partenza turbolenta all’entrata in corsa | Venderemo cara la pelle
di Simone Cioni EMPOLI "Dionisi è stata la scelta naturale". Così il direttore sportivo sulla scelta del sostituto dell’esonerato Pagliuca. "Quella di sollevare dall’incarico Pagliuca è stata una decisione molto ponderata, arrivata dopo attente riflessioni in cui abbiamo capito che probabilmente rischiavamo di andare incontro ad una crescita sempre più difficile della squadra, cosa che resta invece il primo obiettivo dell’ Empoli, migliorare individualmente e collettivamente – ha spiegato il diesse azzurro – Con il mister avevamo una visione diversa della gestione della squadra, ha inizio anno pensavamo che una commistione di questi punti di vista potesse funzionare, invece così non è stato, è il calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
